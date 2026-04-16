Элбон: «Гонки GT мне не так интересны, как Максу»

Алекс Элбон из Williams рассказал, почему предпочитает Формулу 1 гонкам на выносливость, поделился впечатлениями о DTM и отметил недостатки автомобилей GT.
Иннокентий Петров
16.04.2026, 15:11·1 мин
single
Пилот команды Williams Алекс Элбон высказал своё мнение относительно гонок на выносливость, отметив, что не разделяет энтузиазма Макса Ферстаппена по этому поводу.

По словам Элбона, гонки на выносливость не вызывают у него столь же сильного восторга, как у некоторых других гонщиков. При этом он отметил, что понимает, почему подобные соревнования привлекают аудиторию, и считает их интересными для зрителей.

Алекс Элбон поделился и своим опытом участия в различных гоночных сериях. Он напомнил, что выступал в DTM, где гонщик находится за рулём один, что, по его словам, существенно отличается от гонок на выносливость, где автомобиль делится между несколькими пилотами.

Также гонщик обратил внимание на политизированную составляющую гонок на выносливость и влияние системы балансировки мощности (BoP) на результаты. По мнению Элбона, эти факторы делают гонки не идеальными, хотя у них есть и свои интересные стороны.

