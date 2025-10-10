Эксперты объяснили, почему увеличиваются лизинговые склады коммерческой техники

С начала текущего года объем стоков коммерческой техники в России увеличился примерно на 15–20% и продолжает расти. Такой информацией поделился руководитель отдела по реализации изъятого имущества ГК «Интерлизинг» Владислав Белогрудов. Свое мнение он высказал накануне конференции ComAuto, которая состоится 28 октября в Москве в рамках форума автобизнеса «CarXL – 2025».

По данным Владислава Белогрудова, в настоящее время на складах в России находится свыше 80 тысяч коммерческих автомобилей. Основной причиной роста запасов он называет высокую дебиторскую задолженность клиентов. На ситуацию, по его словам, повлияли санкции, ограничивающие заключение контрактов и оформление заказов, а также недостаток доступных кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств. Белогрудов отмечает, что число изъятий коммерческой техники ежемесячно увеличивается, и ожидает, что подобная динамика сохранится как минимум до 2026 года.

Управляющий директор «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов также отмечает, что увеличение стоков связано с текущей экономической обстановкой. Большая часть сделок в сегменте коммерческого транспорта приходится на грузовые перевозки и такси. Существенное влияние на рынок оказало снижение активности в строительной сфере, а также уменьшение объемов логистических операций. Все эти факторы, по словам Агаджанова, способствовали росту запасов техники на складах.

Максим Агаджанов считает, что в 2026 году уровень изъятий, вероятно, останется на нынешнем уровне. Ключевыми причинами он называет экономическую ситуацию и снижение интенсивности эксплуатации техники, что уменьшает потребность в ее обновлении и, соответственно, сдерживает спрос.

Первый заместитель генерального директора ЛК «Европлан» Илья Ноготков полагает, что сокращение числа изъятий возможно при улучшении условий кредитования — в частности, при снижении ключевой ставки до 12% и ниже. Это сделает заемные средства более доступными, повысит ликвидность и улучшит денежные потоки у малого и среднего бизнеса, что позволит сократить количество просрочек и, как следствие, снизить число возвратов техники лизинговым компаниям.

Руководитель управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев отмечает, что лизинговые компании используют все доступные механизмы для сокращения стоков. На фоне роста цен, вызванного увеличением ключевой ставки и утилизационного сбора, подержанная техника становится все более востребованной для лизинга благодаря более низкой стоимости по сравнению с новой. При этом компании выбирают разные приоритетные каналы реализации: кто-то делает упор на повторный лизинг, другие – на продажи через классифайды, единой стратегии на рынке нет.

Руководитель проекта «Институт Развития Транспорта» Вадим Зейферт подчеркивает важность сохранения традиционных ролей на рынке: дилеры должны заниматься продажей и обслуживанием техники, а лизинговые компании — финансированием таких сделок. По мнению Зейферта, если лизинговые компании будут самостоятельно заниматься продажей изъятой техники, это приведет к деградации каналов сбыта грузовиков, запчастей и сервисных услуг. В перспективе, при появлении нового спроса, удовлетворить его будет уже некому.

