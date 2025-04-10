Эксперты поделились своим мнением о будущем официальных продаж автомобилей Lixiang

С официальным дебютом автомобилей Li Auto на российском рынке появятся значительные преимущества в виде заводской гарантии, эффективной логистики по запчастям и высококачественного сервиса. Эксперты отмечают, что даже на текущий момент Li Auto, несмотря на неофициальные продажи, пользуется высоким спросом и является лидером среди премиальных гибридов на российском авторынке.

По мнению руководителя компании «Авилон Электро» Сергея Мелюха, ценообразование на машины будет зависеть от маркетинговой стратегии бренда, однако официальный статус может повлиять на цену их повышением из-за предоставления дополнительных гарантий и сервиса.

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий считает, что Li Auto занимает лидирующие позиции на российском рынке перед конкурентами благодаря знакомству и пониманию потребителями их автомобилей. В ближайшие годы в сегменте премиальных китайских гибридных кроссоверов развернется ожесточенная борьба между такими брендами, как Li Auto, Voyah, WEY, TANK, Exlantix, Seres Aito, Avatr и ROX.

Директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов отмечает, что продажи Lixiang в 2024 году составили 23,2 тыс. единиц, что является весьма внушительным результатом, однако в текущем году ожидается снижение этого показателя. Если в декабре прошлого года бренд реализовал 2 тыс. автомобилей, то в марте текущего года продажи упали почти в 3 раза до 679 единиц.

Прогнозируя ближайшие годы, Николай Иванов отмечает, что при официальном выходе Lixiang на российский рынок выручка от продаж может составить от 23 до 26 тыс. машин. В текущем году же ожидается объем продаж в пределах 12 - 15 тыс. автомобилей, причем доля бренда Lixiang в сегменте новых гибридных автомобилей, вероятно, останется примерно на том же уровне, возможно, немного возрастет.

Директор отдела продаж компании «БорисХоф Вольт» Данил Бычков высказал мнение, что прогнозы по объему продаж Lixiang достаточно оптимистичны, учитывая уже существующую лояльность к бренду и предстоящий приход новых клиентов, которые могли бы приобрести автомобили, но сдерживались из-за отсутствия официального сервиса. Факторы, которые могут способствовать росту продаж, включают в себя ценообразование, программы льготного кредитования и лизинга, а также официальную русификацию мультимедийной системы.

Больше о том, как гибридные автомобили Lixiang выглядят на фоне конкурентов, можно узнать из материалов нашей рубрики "Экспертное мнение".