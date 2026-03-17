Как события на Ближнем Востоке отразятся на российском авторынке: мнение экспертов

Поставки автомобилей из Объединённых Арабских Эмиратов в Россию на данный момент остаются затруднёнными. Одной из причин сложившейся ситуации является тот факт, что Иран играл важную роль как транзитная страна в логистических маршрутах между ОАЭ и Россией. В настоящее время обстановка в регионе остаётся напряжённой, что существенно усложняет поиск и освоение альтернативных путей обхода Ирана. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалев. По его мнению, возобновление поставок возможно только после урегулирования конфликта и завершения этапа активных боевых действий между сторонами.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский отметил, что сроки стабилизации ситуации предсказать сложно, и это касается не только рынка автомобилей. Он подчеркнул, что наиболее серьёзные проблемы могут возникнуть с поставками сырья, а восстановление импорта автомобилей, вероятнее всего, произойдёт лишь после нормализации обстановки и будет не в числе первоочередных задач.

В свою очередь, директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков обратил внимание на то, что объёмы импорта автомобилей из стран Ближнего Востока в Россию остаются небольшими. В прошлом году из ОАЭ было ввезено чуть более 10,5 тысячи легковых автомобилей, из которых 2,2 тысячи — новые машины, а 8,3 тысячи — подержанные. Импорт из других государств региона практически отсутствует. Таким образом, доля этого направления в общем объёме автомобильного импорта составляет 1–2%, и временная остановка поставок из ОАЭ вряд ли окажет сколько-нибудь заметное влияние на российский рынок.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов подчеркнул, что для китайских производителей рынок Ближнего Востока является весьма значимым. Однако, по его словам, это не приведёт к увеличению объёмов продаж автомобилей в России.

«В нынешних условиях дилеры уже сталкиваются с проблемой недостаточной доходности при работе с некоторыми марками. Если сейчас просто увеличить количество ввозимых автомобилей, это может только усугубить ситуацию, приведя к повторению прошлогоднего переизбытка на складах. Тем не менее, маловероятно, что китайские бренды пойдут на подобный шаг, поскольку это способно привести даже к отказу от поставок и франшиз, что невыгодно никому», — отметил Николай Иванов.

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий считает, что автопроизводители будут рассматривать возможность увеличения объёмов поставок в Россию только в случае, если кризис на Ближнем Востоке не будет урегулирован до конца весны. Он предполагает, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, связанных с недопоставкой автомобилей в страны региона, автопроизводителям может быть оказана поддержка со стороны правительства КНР.

Подробнее о том, за счёт каких стран, помимо России, китайский автопром способен компенсировать возможную потерю ближневосточного рынка, читайте в рубрике «Экспертное мнение».