Эксперты провели проверку безопасности автомобилей Wey для использования в России.

Бренд Wey, принадлежащий компании Great Wall, продемонстрировал выдающиеся результаты в области безопасности автомобилей. Все три модели этого бренда, представленные на российском авторынке, успешно прошли испытания ведущими международными организациями и получили высшие оценки. Об этом сообщили в пресс-службе GWM в России.

Фото: Автоновости Дня Фото Wey

Полученные в ходе испытаний отличные результаты убедительно подтверждают, что автомобили Wey обеспечивают высокий уровень безопасности как для участников дорожного движения, включая водителей, пассажиров и пешеходов, так и для окружающей среды. Производитель отметил, что использованные конструкторские решения и передовые системы защиты подтвердили свою эффективность.

Минивэн Wey 80 с полным приводом и гибридной установкой получил пять звезд в китайской программе C-NCAP после краш-тестов. Водитель и пассажиры оценены на 91,83%, пешеходов — на 68,20%, а интеллектуальные системы помощи водителю — на 86,09%.

В Great Wall напомнили, что C-NCAP аналогичен европейской программе Euro NCAP и проводит разнообразные тесты на безопасность автомобилей, включая фронтальные и боковые столкновения, оценку систем безопасности и защиту пешеходов.

Wey 80 также получил максимальное количество баллов по программе C-GCAP для оценки экологичности автомобилей. Модель показала отличные результаты по категориям «Забота о здоровье», «Энергоэффективность» и «Экологичность».

Успешный минивэн Wey 80 демонстрирует свою экологическую эффективность и энергосбережение, что подтверждается высокими оценками по различным критериям. Особенно отмечается низкое содержание вредных веществ в салоне и интеллектуальная технология гибридной установки.

Программы C-NCAP и C-GCAP, созданные китайским центром автомобильных технологий CATARC, считаются одними из влиятельных институтов по оценке безопасности транспортных средств в Китае. Они гарантируют высокий уровень проверки автомобилей на безопасность и экологичность.

Бренд Wey также успешно прошел тестирование на китайском телевидении, где была показана прочность и надежность его автомобилей, включая модель Wey 80. Сценарий серии столкновений подтвердил высокую степень защиты пассажиров и окружающей среды.

Wey 80 продемонстрировал не только высокие баллы безопасности, но и эффективную работу всех систем безопасности в условиях реального ДТП. Производитель подчеркнул использование инновационных материалов и технологий для повышения безопасности автомобиля.

Кроссовер Wey 07 также получил высокие оценки в китайской программе C-IASI, тестирующей безопасность автомобилей. Высокие показатели безопасности и работоспособность систем активной защиты подтверждают надежность этой модели.

Все эти модели бренда Wey подтверждают свою безопасность и соответствие высоким стандартам, предъявляемым к автомобилям современных технологий и мировым стандартам безопасности. Обновленный кроссовер Wey Lanshan 2025 года также готов к выходу на рынок и предлагает покупателям передовые технологии и безопасность в каждой модели.

Все модели бренда Wey продолжают завоевывать доверие клиентов благодаря своей безопасности, надежности и последним разработкам в области автомобильной промышленности.

Автор: Иван Бахарев