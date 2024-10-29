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Эксперты определили конкурентов седана LADA Aura

В ноябре этого года на российском автомобильном рынке появится новый бизнес-седан LADA Aura. Эксперты считают, что модель будет пользоваться популярностью среди бизнес-такси, корпоративных парков и государственных чиновников.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.10.2024, 16:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В ноябре этого года на российском автомобильном рынке появится новый бизнес-седан LADA Aura. Эксперты считают, что модель будет пользоваться популярностью среди бизнес-такси, корпоративных парков и государственных чиновников. Специалисты агентства "АВТОСТАТ" высказали мнение относительно потенциальных конкурентов автомобиля на рынке.

Руководитель пресс-службы ГК EXPOCAR Александр Ковалев назвал основными конкурентами отечественного седана китайские модели. Он упомянул Geely Emgrand, Kaiyi E5, FAW Bestune B70, Changan Lamore, Chery Arrizo 8 и Changan UNI-V. По мнению Ковалева, китайские производители акцентируют внимание на богатом оснащении, но преимуществом LADA Aura являются надежный 1,8-литровый двигатель и доступные запчасти, что снижает общую стоимость владения и удобная дилерская сеть LADA.

Шеф-редактор Радио "Автодор" Игорь Моржаретто считает, что после увеличения утилизационного сбора у LADA Aura не будет конкурентов на рынке.

Более детальную информацию о перспективах развития LADA Aura можно найти в рубрике "Экспертное мнение".

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