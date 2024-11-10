Эксперт Журнала "За рулем" выявил преимущества и недостатки подержанного Lexus RX

Новый автомобиль премиум-класса на сегодняшний день обходится дорого. При бюджете в 2 миллиона нет смысла рассматривать этот сегмент. Однако среди подержанных машин за такие же деньги можно найти хорошие варианты. Одним из них, по мнению эксперта издания "За рулем" Сергея Зиновьева, является Lexus RX.

Базовая версия с задним приводом и двигателем объемом 2,7 литра известна как RX270. Модель с V6 двигателем 3.5 литра называется RX350. Вариант с гибридным двигателем, RX450h, также имеет спрос на рынке подержанных автомобилей – около четверти предложений.

Автомобили с пробегом до 100 000 километров могут стоить от 2,8 до 4 миллионов рублей. Дизельных версий в этой линейке нет.

Атмосферные моторы 2.7 (188 л.с.) и 3.5 (277 л.с.) от Toyota, устанавливаемые на автомобили Lexus RX, знакомы российским водителям по моделям Highlander и Camry. Эти двигатели, имеющие ресурс более 300 000 километров, считаются надежными, но у них есть свои "слабые" места, такие как водяные помпы и проблемы с катушками зажигания.

Гибридная версия получила улучшенный 3,5-литровый двигатель мощностью 249 л.с. Этот тип гибрида, известный как параллельный, предполагает совместную работу электромоторов с двигателем в определенных режимах. В качестве трансмиссии у гибрида выступает бесступенчатая трансмиссия E‑CVT. Для других модификаций используются гидротрансформаторы U760E/U660E от компании Aisin Warner.

Согласно эксперту, гидротрансформаторы такого типа могут без проблем прослужить до 250 000 километров, при условии бережной эксплуатации и регулярной замены масла. Если водитель предпочитает спокойный стиль вождения, то ресурс данных коробок может достигать 400 000 километров.

Слабыми местами Lexus RX, по мнению специалиста, являются стандартные передние амортизаторы, тормозные диски и отделка салона кожей. Пневмоподвеска, обеспечивая максимальный комфорт во время поездок, имеет короткий срок службы – после пробега 120 000 километров возникают серьезные проблемы.

Ранее было объявлено, что российские дилеры предлагают новое поколение кроссовера Lexus NX по цене 10,2 миллиона рублей.