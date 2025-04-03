Специалист издания "ЗР" выделил преимущества Toyota Camry

По мнению Сергея Зиновьева, бывшие в употреблении автомобили Toyota Camry пользуются популярностью и сохраняют хорошую рыночную стоимость благодаря своей популярности, что дает им право на звание "народной" машины. В результате стоимость Toyota Camry в возрасте до десяти лет год от года лишь увеличивается.

При рассмотрении приобретения седана Toyota Camry седьмого поколения, можно не волноваться о наличии запчастей. Кроме того, у этой модели автомобиля проверенная агрегатная схема. Тем не менее, у двигателей Toyota Camry есть одна недостаточная деталь - некачественный насос, что может привести к проблемам с системой охлаждения. В целом, ресурс считается приемлемым, по словам эксперта.

Самой распространенной жалобой владельцев Toyota Camry является низкое качество лакокрасочного покрытия. Салон также не отличается особой стойкостью. Многим российским водителям не хватает высоты дорожного просвета, а также на форумах владельцы Toyota Camry жалуются на высокий расход масла.

Тем не менее, потенциальный покупатель подержанного автомобиля Toyota Camry получит надежный и комфортный седан. Цены на модель в кузове XV50 начинаются от 1,07 миллиона рублей. Максимальная цена достигает 3,5 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о выпуске в Японии специальной юбилейной версии Toyota Crown Crossover под названием The 70th.