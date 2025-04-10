Эксперт «За рулем» обнаружил в российском рынке автомобилей альтернативу модели «Камри»

Автомобиль Ford Mondeo, представляющий собой американский седан, может стать идеальным выбором для тех, кто ищет доступное транспортное средство для городской езды с надежным двигателем и длительным сроком службы.

Согласно Сергею Зиновьеву, цены на седаны пятого поколения на российском рынке подержанных автомобилей варьируются в среднем от 1,4 до 2,3 миллиона рублей. Почти 25% предложения составляют автомобили с пробегом до 100 000 километров.

Специалисты выделяют несколько плюсов у Ford Mondeo, включая надежную подвеску, хорошую защиту от коррозии и долговечный атмосферный двигатель, который не уступает своим конкурентам, таким как двигатель в Toyota Camry. При правильном уходе за атмосферным двигателем его ресурс может достигать 400 000 километров. Также автоматическая коробка передач (с индексом 6F35) показывает себя отлично, прослуживая без проблем до 200 тысяч километров.

Среди недостатков иностранного автомобиля отмечают 2-литровый турбированный двигатель, проблемы с бортовой электрикой и высокий расход топлива по сравнению с другими автомобилями этого класса.

Фото: Carsweek.ru

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