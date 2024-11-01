Эксперт Российской газеты прокомментировал целесообразность приобретения Honda CR-V за 1,2 млн рублей.

Автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев поделился своими рекомендациями для потенциальных покупателей подержанного кроссовера Honda CR-V.

Согласно эксперту, более 50% предложений на вторичном рынке России приходится на модели Honda CR-V возрастом 12-13 лет с пробегом до 200 тысяч километров. Цена подобных автомобилей составляет от 1,2 до 2,2 миллионов рублей. При этом удивительным является то, что ценообразование практически никак не зависит от наработанного пробега, отмечает Сергей Зиновьев.

На российском рынке Honda CR-V поставлялся с двигателями объемом 2 и 2,4 литра. Согласно эксперту, "младший" мотор способен проработать без серьезных поломок до отметки в 300 тысяч километров, в то время как ресурс "старшего" двигателя составляет впечатляющие 400 тысяч километров. Силовой агрегат оснащен алюминиевым блоком с чугунными гильзами и функционирует стабильно при использовании бензина марки АИ-92.

Среди достоинств кроссовера владельцы выделяют просторный салон и износостойкую отделку. В то же время, согласно эксперту, часто встречаются жалобы на коробку передач типа "автомат", а также многим владельцам этого автомобиля не хватает мощности двигателя.

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