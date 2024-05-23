Эксперт Виноградов нашел внедорожник с надежным дизелем и АКПП за 2 миллиона.

На текущий момент за 2 миллиона рублей можно приобрести автомобиль Kia Mohave, который уже отметил свое 10-летие. На таком внедорожнике с пробегом 200 000 километров часть кожаной обивки салона, возможно, потребует замены, а кузов автомобиля может скрывать следы коррозии под хромированными деталями.
Одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы Kia Mohave, являются отказы в работе моторчика раздаточной коробки при использовании полного привода. Но стоит отметить, что сама коробка передач BorgWarner считается вполне надежной. Чаще всего на вторичном рынке встречаются автомобили с 3-литровым двигателем мощностью 350 лошадиных сил, который, за исключением проблем с блоком накаливания, считается довольно надежным, сообщают эксперты.
Владельцы Kia Mohave также могут столкнуться с проблемами в работе вискомуфты вентилятора. После 2011 года начали оснащать автомобили 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от ZF вместо 6-ступенчатой механики. При своевременном обслуживании данная коробка не вызывает серьезных проблем.
Если на автомобиле установлена задняя пневмоподвеска, возможно, потребуется ремонт датчика положения кузова. Чаще всего причиной неполадок являются окисленные разъемы. Также стоит отметить, что ресурс передних ступичных подшипников довольно скромен, и рекомендуется их замена каждые 80-100 тысяч километров, по рекомендации экспертов.
Ранее было объявлено, что китайские конкуренты Kia Sportage и Toyota RAV4 покидают российский рынок из-за низкого спроса.