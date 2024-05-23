Эксперт Виноградов нашел внедорожник с надежным дизелем и АКПП за 2 миллиона.

На текущий момент за 2 миллиона рублей можно приобрести автомобиль Kia Mohave, который уже отметил свое 10-летие. На таком внедорожнике с пробегом 200 000 километров часть кожаной обивки салона, возможно, потребует замены, а кузов автомобиля может скрывать следы коррозии под хромированными деталями.

Одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы Kia Mohave, являются отказы в работе моторчика раздаточной коробки при использовании полного привода. Но стоит отметить, что сама коробка передач BorgWarner считается вполне надежной. Чаще всего на вторичном рынке встречаются автомобили с 3-литровым двигателем мощностью 350 лошадиных сил, который, за исключением проблем с блоком накаливания, считается довольно надежным, сообщают эксперты.

Владельцы Kia Mohave также могут столкнуться с проблемами в работе вискомуфты вентилятора. После 2011 года начали оснащать автомобили 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от ZF вместо 6-ступенчатой механики. При своевременном обслуживании данная коробка не вызывает серьезных проблем.

Фото: Carsweek.ru

Если на автомобиле установлена задняя пневмоподвеска, возможно, потребуется ремонт датчика положения кузова. Чаще всего причиной неполадок являются окисленные разъемы. Также стоит отметить, что ресурс передних ступичных подшипников довольно скромен, и рекомендуется их замена каждые 80-100 тысяч километров, по рекомендации экспертов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что китайские конкуренты Kia Sportage и Toyota RAV4 покидают российский рынок из-за низкого спроса.