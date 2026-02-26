Эксперт объяснил, каким станет рынок коммерческого транспорта в 2026 году

Российский рынок коммерческого транспорта за последние годы демонстрирует нестабильность, сравнимую с «американскими горками». Такое мнение высказал заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы».

По словам эксперта, наименьшее падение в 2025 году было зафиксировано в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) — здесь объем продаж снизился на 22%. Наиболее сложная ситуация наблюдалась у тяжелых грузовиков, где снижение составило 54%. В сегменте среднетоннажных транспортных средств (MCV) также отмечено значительное сокращение — на 44%. После резких изменений, произошедших на рынке комтранса после 2019 года, его равновесие до сих пор не восстановлено.

Что ожидает отрасль в дальнейшем? Специалисты предполагают, что в 2026 году рынок LCV сможет удержаться на уровне предыдущего года, однако допускают незначительные колебания в объеме продаж — в пределах 5% как в сторону роста, так и в сторону падения. В сегменте среднетоннажного транспорта прогнозируется возможный рост на 10–20%, что связано с необходимостью обновления автопарка, средний возраст которого сейчас составляет 27 лет. По тяжелым грузовикам эксперты ожидают повторения прошлогодних показателей, но не исключают вероятности изменения объема рынка в диапазоне 10% в любую сторону.