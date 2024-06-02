Сравнение "Волги" и Mercedes-Benz: ключевые различия по мнению эксперта.

Одной из интересных особенностей ГАЗ-24 стала использование новейшей четырехступенчатой механической коробки переключения передач с полной синхронизацией. Эта система была широко распространена на автомобилях таких мировых брендов, как Mercedes, Peugeot и AMC, и играла значительную роль в улучшении динамики и характеристик автомобиля.
Интересно, что, несмотря на популярность механических коробок передач, все эти автомобили также предлагали варианты с автоматической трансмиссией. Итальянские и американские модели, как правило, комплектовались автоматическими коробками передач, чтобы удовлетворить потребности водителей, ценящих комфорт. Особое внимание привлекла четырехступенчатая автоматическая коробка передач от Mercedes, подчеркивающая стремление компании к инновациям в автомобильной промышленности.
В отличие от зарубежных моделей, в ГАЗ-24 "Волга" никогда не предлагалась автоматическая коробка передач. Но это не помешало "Волге" оставаться привлекательным автомобилем на рынке.
Также стоит отметить, что ранее было объявлено о появлении роскошных опций для модели ГАЗ «Соболь NN», которые ранее не были доступны для этого автомобиля.