Сравнение "Волги" и Mercedes-Benz: ключевые различия по мнению эксперта.

Одной из интересных особенностей ГАЗ-24 стала использование новейшей четырехступенчатой механической коробки переключения передач с полной синхронизацией. Эта система была широко распространена на автомобилях таких мировых брендов, как Mercedes, Peugeot и AMC, и играла значительную роль в улучшении динамики и характеристик автомобиля.

Интересно, что, несмотря на популярность механических коробок передач, все эти автомобили также предлагали варианты с автоматической трансмиссией. Итальянские и американские модели, как правило, комплектовались автоматическими коробками передач, чтобы удовлетворить потребности водителей, ценящих комфорт. Особое внимание привлекла четырехступенчатая автоматическая коробка передач от Mercedes, подчеркивающая стремление компании к инновациям в автомобильной промышленности.

Фото: Carsweek.ru

В отличие от зарубежных моделей, в ГАЗ-24 "Волга" никогда не предлагалась автоматическая коробка передач. Но это не помешало "Волге" оставаться привлекательным автомобилем на рынке.

Канунников отметил, что, несмотря на это отличие, "Волга" по своим характеристикам и возможностям сопоставима с базовыми моделями зарубежных производителей.

Также стоит отметить, что ранее было объявлено о появлении роскошных опций для модели ГАЗ «Соболь NN», которые ранее не были доступны для этого автомобиля.