Эксперт Мартынов отговорил от покупки контрактного двигателя для подержанного автомобиля.

Эксперт Михаил Мартынов высказал своё мнение относительно приобретения контрактных двигателей, не рекомендуя этот вариант. По мнению эксперта, совершая такую сделку, автовладелец рискует столкнуться с ещё большими проблемами в будущем. Однако окончательное решение все равно остаётся за владельцем автомобиля.

Контрактный двигатель может отлично работать несколько лет, а может выйти из строя уже через несколько недель после установки. Особенно если у вас автомобиль корейского производства, то более целесообразным будет отремонтировать заводской мотор, чем заниматься поиском аналога на вторичном рынке.

Также стоит учитывать важный юридический аспект. Каждый двигатель имеет свой уникальный номер, который будет проверяться при постановке машины на учёт, утверждает эксперт. После установки подержанного двигателя необходимо будет оформить все соответствующие документы.

Более того, при последующей проверке автомобиля с таким двигателем могут возникнуть определённые сложности.

Фото: Carsweek.ru

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