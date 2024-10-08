Почему "Ока" была угрозой для Mitsubishi и Daihatsu: мнение эксперта

Культовый советский автомобиль "Ока" был представлен в конце 1980-х годов в качестве замены мотоколяскам из Серпухова и устаревшему "Запорожцу". Почти одновременно с появлением "Оки" на рынке в Японии были выпущены модели Daihatsu Cuore (Mira) и Mitsubishi Minica.

По мнению экспертов, в 1990-х годах ВАЗ-1111 "Ока" успешно конкурировала с «японцами» по агрегатной связке и основным узлам, но дизайн автомобиля считался не слишком современным, а качество вызывало определенные нарекания.

Конструктивно советский автомобиль был близок к Daihatsu: двигатель, 4-ступенчатая коробка передач, подвеска. Однако диаметр колес у "Оки" был больше - 12 дюймов против 10 у японских моделей. В то время колеса такого размера в нашей стране не были особенно популярны. Со временем Cuore получил автоматическую коробку передач и полный привод. У Minica также была версия с полным приводом и автоматической коробкой передач. У Mitsubishi Minica была другая задняя подвеска - с неразнесенными амортизаторами и пружинами, в отличие от двух остальных моделей.

"Ока" так и не обновилась, в отличие от японских моделей, которые продолжали развиваться. Конкуренты становились более современными и оснащались новыми технологиями, увеличивая отрыв от советско-российского автомобиля.

Сборка отечественного малолитражного автомобиля продолжалась до 2008 года, а в 2002 году был запущен проект "Ока-2".

Фото: Carsweek.ru

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