Бывший руководитель «АвтоВАЗа» назначен на новую должность

Бывший руководитель «АвтоВАЗа» - Бу Андерссон, покинув должность в UzAuto Motors, приступил к работе в японской компании Sanoh Industrial.

На странице в LinkedIn он написал, что нашел новую должность. Андерссон, чье имя тесно связано с российской автомобильной промышленностью, присоединился к компании Sanoh, специализирующейся на производстве аккумуляторов, тормозных трубок, элементов выхлопных систем и кондиционеров для автомобилей. Ему была поручена роль консультанта.

В декабре 2024 года Бу Андерссон сообщил о своем уходе из UzAuto Motors, информация о чем была распространена инсайдерским сообществом No Limits. Топ-менеджер отметил, что успешно выполнил все поставленные задачи.

Напомним, Бу Андерссон руководил «АВтоВАЗом» с 2013 по 2016 год. Перед этим он занимал должность президента группы ГАЗ.

Ранее было объявлено, что «АвтоВАЗ» выпустил обновленную Lada e-Niva Travel с электрическим двигателем.