Экклстоун: "Купить титул в Формуле 1 за деньги невозможно"

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун выразил поддержку владельцу команды Aston Martin Лоуренсу Строллу, отметив его значительные инвестиции в развитие коллектива и стремление завоевать чемпионский титул.

Экклстоун подчеркнул, что в автоспорте успеха невозможно добиться исключительно за счет финансовых вложений. По его мнению, для победы в чемпионате необходимо совпадение множества факторов, и без их гармоничного сочетания любые усилия могут оказаться напрасными. «Титул в Формуле 1 за деньги не купишь. Если все слагаемые не совпадут, вы проведете всю жизнь в напрасной погоне за успехом. Вот почему мне жаль Лоуренса Стролла», — заявил Берни Экклстоун.

В качестве примера Экклстоун привел команду Ferrari, которая, несмотря на обладание серьезными ресурсами, сильными пилотами и внушительным бюджетом, уже почти два десятилетия не может вернуть себе чемпионское звание. По его словам, ситуация, в которой находится Ferrari, наглядно демонстрирует, насколько сложной задачей может оказаться поиск недостающих компонентов на пути к титулу.