Экклстоун: "Купить титул в Формуле 1 за деньги невозможно"

Берни Экклстоун заявил, что Лоуренс Стролл и Aston Martin не смогут купить титул Формулы 1, подчеркнув важность комплексного подхода к успеху.
Иннокентий Петров
01.03.2026, 18:41·1 мин
Фото: F1news.ru

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун выразил поддержку владельцу команды Aston Martin Лоуренсу Строллу, отметив его значительные инвестиции в развитие коллектива и стремление завоевать чемпионский титул.

Экклстоун подчеркнул, что в автоспорте успеха невозможно добиться исключительно за счет финансовых вложений. По его мнению, для победы в чемпионате необходимо совпадение множества факторов, и без их гармоничного сочетания любые усилия могут оказаться напрасными. «Титул в Формуле 1 за деньги не купишь. Если все слагаемые не совпадут, вы проведете всю жизнь в напрасной погоне за успехом. Вот почему мне жаль Лоуренса Стролла», — заявил Берни Экклстоун.

В качестве примера Экклстоун привел команду Ferrari, которая, несмотря на обладание серьезными ресурсами, сильными пилотами и внушительным бюджетом, уже почти два десятилетия не может вернуть себе чемпионское звание. По его словам, ситуация, в которой находится Ferrari, наглядно демонстрирует, насколько сложной задачей может оказаться поиск недостающих компонентов на пути к титулу.

