Каос на дорогах во время Пасхи 2025 года отменен? Специально удалены 1 127 миль строительных работ на праздничные дни.

Национальные автодороги отменяют 1 127 миль дорожных работ в эти пасхальные каникулы в попытке снизить загруженность на магистралях и автомагистралях страны.

Ожидается, что в день Великой Пятницы количество поездок составит почти 20 миллионов, что может сделать этот день самым загруженным на дорогах Великобритании с 2022 года.

Помимо дорожных работ, также преследуются работы утилитарных компаний на улицах, удвоенные штрафы и штрафы до £10 000 в день за работы, которые выходят за рамки графика и продолжаются в выходные. Правительство заявляет, что как минимум половина вырученных средств от штрафов и сборов будет направлена на ремонт ям.

Министр транспорта Хайди Александер заявила: "Мы решаем реальные проблемы, с которыми сталкиваются водители, отменив 1 127 миль дорожных работ на Пасху и жестко пресекая раздражающие строительные работы, чтобы поездки к близким были максимально комфортными".

Действия правительства означают, что 97,5 процентов дорог Великобритании будет свободно от дорожных конусов.

Ключевые маршруты, которые должны выиграть от отмены или завершения дорожных работ к Пасхе, включают более 130 миль по орбитальной M25 в Лондоне, более 100 миль М1 между столицей и Честерфилдом, Дербишир, и более 70 миль A27 между Полгейт, Ист-Сассекс и Хавант, Гэмпшир.

Дорожные работы будут отменены с 6 утра в четверг и вновь введены только после понедельника Пасхи.

Перед пасхальным наплывом на дорогах Национальные автодороги запускают свою кампанию "TRIP". Она направлена на то, чтобы побудить водителей "Пополнить, Отдохнуть, Проверить, Подготовиться", чтобы помочь предотвратить поломки или столкновения.