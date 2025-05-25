Джордж Расселл: Вчерашние шансы мы упустили

Гонщики команды Mercedes не смогли заработать очков в этапе в Монако. Одной из причин стало использование соперниками особой тактики на узкой городской трассе. Они намеренно двигались медленно, задерживая пелотон, чтобы не дать соперникам сзади прорваться в лидеры.

Джордж Расселл занял 11-е место и отметил, что в Монако действуют свои правила. Он планировал действия с утра, но не ожидал, что такую же тактику применят в Williams. Подобную стратегию выбрали также в Racing Bulls. Гонщик считает, что это был единственный способ заработать значительное количество очков в Монако.

Расселл признал, что у команды возникли технические проблемы во время квалификации, и это помешало показать хороший результат. Он добавил, что даже получив штраф, финишировал на более высокой позиции, чем мог бы без него.

Гонщик предложил необычную идею – установить в машинах кнопку-разбрызгиватель, чтобы можно было выбросить что-то на трассу. По его мнению, это придало бы остроты событиям и позволило бы изменить обстановку.

Кими Антонелли, финишировавший 18-м, поделился мнением, что начинать гонку в Монако с далеких позиций не легко. Он отметил, что отыгрывать позиции на такой трассе сложно, но команда постарается исправить положение на следующем этапе в Барселоне.