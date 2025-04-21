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Профессор Джордж Расселл: "Проблема с перегревом шин была очень серьезной"

Мерседес открыто оценил неудачу в Саудовской Аравии из-за проблем с перегревом шин. Драйверы признали сложность гонки и готовность к улучшениям.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.04.2025, 00:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Mercedes признала, что результаты Гран При в Саудовской Аравии оказались хуже, чем ожидали. Гонщики столкнулись с проблемами, связанными с перегревом шин, что помешало добиться лучших позиций.

Джордж Расселл занял 5-е место и отметил, что работа резины играла решающую роль. Он постарался экономно расходовать шины, однако темп снижался из-за перегрева, что не позволило ему подняться выше. Расселл также отметил, что W16 не оптимально взаимодействует с шинами, особенно в скоростных поворотах.

Кими Антонелли, финишировавший шестым, подчеркнул, что гонка была сложной из-за проблем с поворачиваемостью на Medium шинах. Переход на жёсткую резину улучшил ситуацию, но проблемы с перегревом шин все равно сказывались на скорости.

Руководитель команды Тото Вольфф отметил, что это худшее выступление Mercedes в сезоне из-за проблем с резиной. Он подчеркнул необходимость быстрого анализа ситуации и поиска решений перед следующим этапом в Майами, где также ожидается горячий асфальт.

Несмотря на все усилия гонщиков, Mercedes не смогла показать высокие результаты из-за проблем с резиной. Команда планирует изучить ситуацию и улучшить свою форму к следующему этапу, чтобы избежать повторения проблем, с которыми столкнулись в Саудовской Аравии.

Источник

Джордж Расселл (87)Mercedes (282)Тото Вольфф (69)Андреа Кими Антонелли (39)

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