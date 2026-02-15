Джордж Расселл: Нужно дать шанс нововведениям

Джордж Расселл, пилот команды Mercedes, выступил с призывом не торопиться с оценками машин нового поколения Формулы 1, заняв более сдержанную позицию по сравнению с Максом Ферстаппеном. В отличие от голландца, который часто высказывает свои мысли без купюр, британский гонщик предлагает проявить терпение и воздержаться от поспешных выводов.

Расселл отметил, что важно дать новым техническим регламентам шанс проявить себя, подчеркнув, что изменения были внедрены относительно недавно. По словам гонщика, эти правила сохранятся на ближайшие три года, а значит, в течение следующих месяцев команды смогут значительно прибавить в скорости и эффективности.

«Мы, гонщики Формулы 1, находимся в особом положении, — подчеркнул Расселл. — Я один из двух десятков человек, кому посчастливилось управлять этими болидами. Конечно, все мы склонны к тому, чтобы на что-то жаловаться».

Эксперты отмечают, что в своих высказываниях Расселл также делает отсылку к позиции Ферстаппена, а его точка зрения схожа с мнением Ландо Норриса, действующего чемпиона мира и соотечественника Джорджа.

«Откровенно говоря, моя главная цель — бороться за победу. Как я понимаю, один из гонщиков, который добился больших успехов в последние годы, хотел бы иметь лучший автомобиль и получать больше удовольствия от пилотирования. В таком случае ему стоит попробовать свои силы на Северной петле Нюрбургринга», — приводит слова Расселла Motorsport-magazin.com.

По мнению Расселла, Формула 1 привлекает десятки миллионов зрителей по всему миру, и не факт, что автомобили, которые были бы интересны самим гонщикам, сделали бы гонки захватывающими для публики. Британец обращает внимание на то, что крупные перемены в регламенте сначала могут привести к определённому хаосу, но впоследствии способны сделать соревнования более интригующими.

Джордж добавил, что достичь идеального баланса сразу невозможно. «Все мы желаем управлять лучшими машинами и видеть зрелищную борьбу на трассе. Но как этого добиться — вопрос открытый», — отметил он.

Расселл также обратил внимание на различия в восприятии между старыми и новыми поклонниками автоспорта. Многие энтузиасты по-прежнему мечтают вернуться к временам атмосферных двигателей V10 и V8, однако новое поколение болельщиков, выросшее на популярном сериале от Netflix, возможно, смотрит на Формулу 1 иначе. «Можно ли сделать так, чтобы все остались довольны — сказать сложно», — добавил он.

Несмотря на сдержанную позицию, Расселл не скрывает, что у него есть претензии к новым машинам. Гонщик отметил, что современные двигатели очень сложны с технической точки зрения и создают больше проблем для инженеров, чем для пилотов. По его словам, при прохождении поворотов приходится использовать очень низкие передачи, чтобы поддерживать нужные обороты и обеспечить эффективную работу турбины, что доставляет определённые неудобства и требует отказываться от привычной интуиции на трассе.