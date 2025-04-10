Джонни Херберт: McLaren действовала верно

Бывший гонщик Формулы 1, Джонни Херберт, высказал мнение о необходимости беседы между менеджером Оскара Пиастри Заком Брауном и его напарником Марком Уэббером.

На этапе Гран При Японии пилот из Австралии, выступающий за команду McLaren, финишировал на третьем месте. В радиообмене с командой он подчеркнул, что готов попытаться обогнать Макса Ферстаппена, если его позади уступит напарник.

Но команда McLaren не приняла предложение Пиастри о применении командной тактики, в результате чего Оскару пришлось сохранить свою позицию и финишировать недалеко позади Ландо Норриса.

Джонни Херберт считает, что Марк Уэббер обязательно должен поговорить с руководством McLaren о стратегии команды, учитывая важность сохранения гармонии в коллективе. Он подчеркнул, что следит за развитием событий в команде в течение чемпионата.

Херберт также отметил, что McLaren старается догнать лидера чемпионата, Макса Ферстаппена, который имеет значительное преимущество. Инсайдер считает, что на определенном этапе команде придется выбрать, кто из пилотов будет иметь приоритет в борьбе за титул.

Согласно эксперту, команде McLaren важно совершить правильный выбор, чтобы обеспечить гонщику максимальную поддержку в наборе очков с целью борьбы за чемпионский титул.

Будущее работы команды McLaren зависит от того, насколько верно будут приниматься стратегические решения, понимает Херберт. Он уверен, что руководство команды, окружение Ландо Норриса и Оскара Пиастри будут активно влиять на принятие оптимальных решений.

Эксперт напомнил о прошлых событиях в Венгрии, когда у Норриса пришлось уступить позицию партнеру по команде. В случае победы в тот момент Ландо мог бы подняться на новый уровень благодаря поддержке коллектива, такой же, как у Макса Ферстаппена.

В заключение, Херберт выразил мнение, что важно поддерживать баланс между защитой и поддержкой гонщиков в команде, и именно такую стратегию, по его мнению, следует придерживаться команде McLaren. Не стоит оберегать Норриса слишком явно, но поддержка должна быть важным аспектом работы команды.