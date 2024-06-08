Решение принимается исключительно Карлосом Сайнсом, - Джеймс Ваулз.

Руководитель Williams Racing, Джеймс Ваулз, высказал надежду на то, что пилот Карлос Сайнс примет предложение и присоединится к команде в качестве гонщика. Ваулз подчеркнул, что решение о переходе зависит исключительно от испанского пилота.

В интервью телеканалу Sky Sports, Ваулз объяснил, почему переход в Williams имеет смысл, отметив, что команда претерпела значительные изменения за последние три года и стремится к наличию двух опытных гонщиков на мировом уровне.

Руководитель команды также подчеркнул серьезность намерений Williams вложить все необходимые ресурсы для того, чтобы вернуться в лидеры гонок. В планах на 2026 год – одна из лучших силовых установок в мире автоспорта.

Ваулз также отметил, что около 30 опытных специалистов готовы перейти в Williams из других команд, что свидетельствует о серьезных переменах в структуре команды.

По мнению Ваулза, Карлосу Сайнсу могут быть предложены важные роли в проектах Williams. Однако решение о переходе остается за испанским гонщиком, исключительно его личный выбор.

Несмотря на свою принадлежность к команде Williams, Ваулз выразил уверенность в том, что проект команды имеет привлекательные стороны для пилота, и признал, что легко говорить об этом, будучи частью команды. Однако окончательное решение принадлежит исключительно Карлосу Сайнсу.