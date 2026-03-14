Джеймс Ваулз: Решение для Карлоса мы нашли ночью

Оба пилота команды Williams завершили борьбу уже на первом этапе квалификации, однако в коллективе отмечают положительные изменения в работе с болидом Карлоса Сайнса.

Джеймс Ваулз, руководящий Williams, прокомментировал ситуацию: «Ночью мы сумели найти решение для Карлоса. Это небольшие шаги вперед, но они ведут в нужную сторону. За ближайшие сутки предстоит разобраться, какие шаги предпринять для Алекса, чтобы его машина показала себя лучше, чем сегодня.

Пока квалификационные заезды даются нам непросто, и мы еще не достигли желаемого уровня. Тем не менее, у нас есть четкий план, который позволит заметно улучшить наши позиции. Необходимо сохранять позитивный настрой и стараться извлекать максимум из болида в каждой сессии».

Карлос Сайнс, занявший 17-е место, отметил: «Я доволен итогами сегодняшнего дня. Команда добилась серьезного прогресса, и мы отлично подготовили машину к сессии. Хотя я еще не до конца разобрался с болидом, рад, что удалось выжать из него все возможное.

До тех результатов, к которым мы стремимся, нам еще далеко, а завтрашний день обещает быть сложным. Это еще одна возможность получить новый опыт. Сейчас главное — прогрессировать в каждой сессии и двигаться вперед».

Алекс Элбон, финишировавший 18-м, рассказал: «Пока нам не удалось устранить основные проблемы. Как в спринте, так и в квалификации, машина не соответствовала нашим ожиданиям.

В течение уик-энда мы неоднократно вносили изменения в настройки и пробовали различные подходы, но оптимального варианта пока не нашли. На этой трассе наши слабые стороны проявляются сильнее, чем в Мельбурне, поэтому приходится учиться и адаптироваться по ходу событий. Мы делаем все возможное.

Сегодня вечером команда проведет техническое совещание, чтобы обсудить варианты настроек на завтрашний день и определить шаги, которые помогут добиться максимальной отдачи от машины в гонке».