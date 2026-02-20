Джеймс Ваулз: «Мы выполнили все поставленные задачи»

В последний день тестовых заездов в Бахрейне за рулём болида Williams находился пилот Карлос Сайнс. За две сессии ему удалось преодолеть 141 круг, что позволило показать 10-е время дня.

Руководитель команды Джеймс Ваулз подвёл итоги тестов, особо выделив надёжность новой машины FW48. Он отметил, что команда эффективно использовала все шесть дней, главным образом сталкиваясь с ограничениями только по времени и количеству доступных комплектов шин. Весь запланированный объём работ был выполнен в полном объёме.

По словам Ваулза, достигнутый прогресс — результат больших усилий как гоночной бригады, так и специалистов на базе в Гроуве, которые работали над сокращением отставания от соперников.

Глава коллектива подчеркнул, что точной картины распределения сил между командами пока не имеет никто. Итоги, по его мнению, станут ясны уже на открывающем сезон этапе в Мельбурне. При этом он отметил, что впереди у Williams ещё много работы, и команда сама оказалась в непростом положении.

Джеймс Ваулз выразил уверенность, что для возвращения конкурентоспособности в Williams разработана агрессивная программа. По его словам, цель коллектива – максимально быстро догнать соперников и в грядущие месяцы раскрыть весь потенциал FW48.

Карлос Сайнс также поделился впечатлениями о прошедших тестах в Бахрейне, назвав их одними из наиболее насыщенных и сложных в своей карьере. Он связал это с переходом Формулы 1 на новый технический регламент, что потребовало решения множества вопросов. По словам гонщика, прогресс команды заметен с первого дня, но впереди остаётся много задач, которые предстоит решить до начала чемпионата.

Сайнс отметил, что в этом году команда подходит к старту сезона с более сдержанными ожиданиями, чем в 2025-м, понимая текущее отставание. Тем не менее, пилот с воодушевлением ждёт начала чемпионата, поставив в приоритет работы по доработке машины и повышению конкурентоспособности на протяжении всего сезона. Своё выступление он завершил уверенным настроем перед поездкой в Мельбурн.