Джейми Чэдвик одержала победу в своем первом поединке в Indy NXT.

Первый поул британской гонщицы Джейми Чэдвик в американской молодёжной серии Indy NXT уже заработал свою порцию внимания, но теперь появился ещё один повод для восхищения - новое важное достижение спортсменки.

Джейми установила исторический рекорд, став первой женщиной, которой удалось одержать победу в гонке серии Indy NXT, проходившей на дорожной трассе. На автодроме Road America в штате Висконсин Чэдвик вышла на старт с поула, лидировала в течение всех 20 кругов и первой пересекла финишную черту, опередив Луиса Фостера, своего напарника из команды Andretti, на 0,8 секунды.

«У меня просто нет слов! Если честно, сейчас меня переполняют эмоции, – поделилась Чэдвик впечатлениями после победы. – В этом году у нас невероятно быстрая машина, и я просто очень рада, что нам удалось сохранить лидерство».

Естественно, радость не ограничивается лишь 26-летней гонщицей, которая является трехкратной чемпионкой женской W Series и сейчас соперничает с мужчинами, - Майкл Андретти, владелец команды Andretti Global, также радуется успеху Джейми.

«Она отлично себя показала, – подчеркнул Андретти. – За зиму Джейми упорно работала над своим мастерством вождения, и это дало ощутимые результаты. Она произвела впечатление своими кругами в квалификации, но ещё больше восхитила своим умением контролировать машину на трассе во время гонки, демонстрируя высокий уровень мастерства и уроки для мужчин!»

Indy NXT - отличная платформа, именно поэтому мы её поддерживаем и пригласили Джейми. Она и Луис Фостер выступают на высоком уровне, и оба зарабатывают ценные очки».

Джейми стала лишь третьей женщиной в истории этого молодежного чемпионата, кто поднялся на вершину пьедестала, но последняя победа женщины в гонке серии пришлась на 2010 год, когда её соотечественница Пиппа Манн одержала победу на овальной трассе в штате Кентукки.