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Двойной сход Aston Martin на Гран-при Италии в Монце

Гонщики Aston Martin Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл сошли в Монце: испанец повредил машину на поребрике, а канадец столкнулся с проблемой гидравлики.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.09.2026, 19:33·1 мин
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Фото: F1news.ru

Оба гонщика Aston Martin не смогли завершить гонку в Монце. Фернандо Алонсо выбыл после ошибки, а Лэнс Стролл остановил машину из-за проблем с гидравликой.

Фернандо Алонсо (сход): «Моя сегодняшняя гонка закончилась после того, как я повредил машину, атакуя поребрик. Мы решили заехать в боксы, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, и на трассу я не вернулся.

До этого я боролся с Cadillac, пытался добиться максимума. Теперь мы с нетерпением ждём гонку в Испании на следующей неделе – на новой для всех трассе».

Лэнс Стролл (сход): «Команда подозревала проблему с гидравликой, поэтому мне пришлось остановить машину, но мы и до этого были позади.

Мы знаем, что в данный момент нашей силовой установке не хватает мощности, и сегодня это вновь подтвердилось. Трасса в Мадриде теоретически больше подходит нашей машине, теперь мы сосредоточимся на подготовке к следующему этапу».

Источник

Фернандо Алонсо (315)Лэнс Стролл (186)Aston Martin (631)

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