Двигатели для LADA Azimut успешно прошли тестирование на соответствие стандарту «Евро-6»

Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.03.2026, 14:42·2 мин
single
Моторы, предназначенные для установки на новый кроссовер LADA Azimut, успешно прошли испытания на соответствие требованиям экологического стандарта «Евро-6». Об этом сообщается на официальном интернет-ресурсе АВТОВАЗа.

Специалисты отмечают, что проведение таких тестов требует соблюдения более строгих норм. Проверки двигателей осуществляются в климатической камере, где создаются как положительные, так и отрицательные температуры, что позволяет максимально точно оценить соответствие стандарту «Евро-6».

Вся процедура испытаний и доработки системы, отвечающей за снижение токсичности выбросов двигателей, реализована на базе Научно-технического центра АВТОВАЗа. Здесь используется современный комплекс оборудования, обеспечивающий полный цикл проверки. В его состав входит динамометрический стенд, который позволяет моделировать реальные условия езды автомобиля, а также климатическая камера с возможностью задания температур в диапазоне от -30 до +30 градусов по Цельсию и регулировкой уровня влажности. Кроме того, в лаборатории применяют систему газоаналитических измерений с целью контроля за содержанием вредных веществ и взвешенных частиц в выбросах тестируемых моторов.

Ранее производитель сообщал, что на старте продаж новый LADA Azimut будет комплектоваться российскими моторами LADA с рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра — как в сочетании с механической, так и с автоматической коробкой передач.

