Новый ЗиЛ в продаже: уникальный автомобиль без аналогов

В России представлен уникальный грузовик ЗиЛ, в котором сочетаются ходовая часть амфибии, кабина и рама стандартного грузовика. Несмотря на отсутствие водоплавающей функции, конструкция этого автомобиля уникальна для страны.

У «сибирского» ЗиЛа отсутствуют мосты, вместо них установлена бортовая трансмиссия, которая приводит в движение по три колеса с каждой стороны. Межбортовой дифференциал выравнивает скорость вращения колес, а шасси обладает полноуправляемой системой. Днище грузовика гладкое, а клиренс достигает впечатляющих 50 сантиметров.

За работоспособность вездехода отвечает американский дизельный мотор Caterpillar, который был установлен вместо отечественного агрегата. Ранее завод выпускал подобные модификации по спецзаказу.

Продается экземпляр ЗиЛа в рабочем состоянии, который прошел техобслуживание с заменой всех технических жидкостей. Общее количество выпущенных вездеходов составляет всего сорок штук, и к настоящему времени только немногие из них сохранились в хорошем состоянии. Цена одного из таких автомобилей из Новосибирска составляет 5 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Также сообщается о появлении на вторичном рынке в России в отличном состоянии автомобиля «Победа». За этот автомобиль, аналогичный автомобилю актера Папанова, планируется получить 900 тысяч рублей.