Доменикали поговорил с Ферстаппеном о его критике

Директор Формулы 1 Стефано Доменикали провёл встречу с Максом Ферстаппеном во время тестовых заездов в Бахрейне. В ходе беседы обсуждалась критика, которую гонщик высказал в адрес нового технического регламента. Доменикали выразил надежду на то, что со временем взгляд Ферстаппена может измениться.

«Я встречался с Максом. Очень важно, чтобы мы прислушивались к его мнению, как и к другим ведущим гонщикам, ведь он – часть будущего Формулы 1», — отметил Стефано Доменикали.

По словам главы чемпионата, Ферстаппен обладает уникальным стилем общения, который может быть воспринят неоднозначно. Тем не менее, Доменикали подчеркнул, что голландский пилот уделяет большое внимание вопросам развития Формулы 1.

«У меня состоялась очень конструктивная встреча с ним, и у нас будет встреча с FIA и командами, чтобы прояснить его точку зрения относительно того, что, по его мнению, необходимо сделать, а именно — сохранить акцент на пилотировании, не меняя подхода», — добавил Доменикали.

Он также отметил, что развитие автомобильных технологий требует новых подходов к управлению болидами. Такие изменения происходили ранее и будут продолжаться в будущем. Доменикали выразил уверенность, что в процессе дальнейших обсуждений, которые планируются на середину или конец года, мнение Ферстаппена может измениться. По его словам, подобные ситуации являются естественной частью жизни Формулы 1.