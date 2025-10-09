Главная Новости Продажи Доля тягачей среди тяжелых грузовиков уменьшилась с 50% до 34%
Доля тягачей среди тяжелых грузовиков уменьшилась с 50% до 34%

Продажи новых седельных тягачей в России за 9 месяцев 2024 года снизились на 70,6%, составив 11 292 единицы, сообщили аналитики Автостат.
Демид Поршнев
09.10.2025, 08:02·1 мин
Фото: Autostat.ru

В России за первые девять месяцев текущего года реализовано 11 292 новых седельных тягача. По информации агентства «АВТОСТАТ», это на 70,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая статистика стала одной из ключевых тем подготовки конференции ComAuto, запланированной на 28 октября как часть форума «CarXL – 2025» для представителей автобизнеса.

Аналитики также обратили внимание на заметное снижение доли седельных тягачей в сегменте новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV) с полной массой более 16 тонн. За год показатель уменьшился с 49,88% до 34,36%. Если год назад тягачи составляли практически половину от всех реализованных тяжелых грузовиков, то теперь их доля сократилась до одной трети.

Подробный анализ причин текущей ситуации и другие актуальные вопросы будут рассмотрены специалистами агентства «АВТОСТАТ» на предстоящем форуме автобизнеса «CarXL – 2025». Для желающих получить детальную информацию о структуре рынка HCV по маркам, моделям и регионам подготовлен специальный пресс-релиз.

Источник

Авторынок россии (413)Продажи (657)Грузовые автомобили (115)Конференции (177)Коммерческая техника (25)Carx (21)

