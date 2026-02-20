Главная Новости Продажи В 2025 году на российском авторынке зафиксирован новый рекорд по доле SUV
Доля SUV на российском авторынке в 2025 году впервые превысила 71 процент, обновив исторический рекорд по данным экспертов АВТОСТАТ.
Демид ПоршневД
20.02.2026, 08:02·2 мин
Фото: Autostat.ru

По итогам прошлого года кроссоверы и внедорожники заняли 71,1% рынка новых легковых автомобилей в России. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных, предоставленных АО «ППК».

Аналитики отмечают, что впервые за всю историю наблюдений сегмент SUV смог преодолеть 70-процентный рубеж по итогам полного года. Таким образом, был установлен новый рекорд. Для сравнения, годом ранее эта доля составляла 67,7%. Отдельно подчеркивается, что подобные максимумы фиксируются на российском рынке уже десять лет подряд — с 2016 по 2025 годы. Например, в 2017 году показатель сегмента SUV впервые превысил 40%, в 2021 году — 50%, а в 2023 году — 60%.

Вспоминая предыдущие годы, в 2007 году кроссоверы и внедорожники составляли только 16,7% от всех продаж новых легковых машин. Уже в 2008 году этот показатель вырос до 19,5%, а к 2010 году достиг отметки в 24,3%. Значимым стал и 2012 год, когда SUV заняли более 30% рынка.

Представителей автомобильного бизнеса интересует и распределение долей других сегментов рынка. Обсудить этот вопрос планируется на отраслевом форуме «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который агентство «АВТОСТАТ» организует в Москве 26 февраля.

Источник фото: АВТОСТАТ

Источник

