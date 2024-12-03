Сильнейшие гибридные Toyota Camry XV80 уже у дилеров России

На китайском авторынке весной этого года появилась новая модель Toyota Camry XV80. Изначально, дилеры в Китае предлагали покупателям два варианта силовых установок: 2,0-литровый мотор и гибрид на его базе.

Недавно в Китае была представлена версия Camry XV80 с топовой гибридной трансмиссией, основанной на 2,5-литровом двигателе. Именно эти модели стали попадать к российским дилерам. Самая доступная по цене мощная Camry XV80 будет стоить 5,15 миллионов рублей при заказе. Этот вариант автомобиля продают в автосалоне Москвы с ожидаемым прибытием в середине декабря.

Другой автосалон в Москве предлагает заказать Toyota Camry 2.5 XV80 2024 в исполнении Sport Plus за 5,34 миллиона рублей. Поставка займет от 20 до 50 дней. В стоимость уже включены все сборы, но необходимо будет оплатить автомобиль полностью. В Екатеринбурге автосалон выставил на продажу Camry 2.5 XV80 2024 Premium за 5,7 миллиона рублей. Этот автомобиль доступен для покупки.

Автоцентры в Назрани предлагают те же модели Camry от 6,0 до 6,05 миллионов рублей. Один из московских частников оценил мощную японскую иномарку в 6,2 миллиона.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Toyota не планирует прекращать выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пока это не будет полностью запрещено.