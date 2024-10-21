SsangYong Actyon получил серьезного конкурента от Changan

Компания Changan представила новый кросс-пикап Changan Qiyuan E07 на совершенно новой платформе SDA. Автомобиль оснащен гибридной и полностью электрической трансмиссией. Цена на новинку варьируется от 249 900 до 319 900 юаней.

Внешний вид Qiyuan E07 вызывает ощущение будущего: массивная решетка спереди, оригинальные колесные диски, выразительные выштамповки по бокам, нестандартная линия остекления. Крыша мягко опускается к задней части, что придает автомобилю сходство с современными купеобразными паркетниками.

В салоне автомобиля установлен большой 12,3-дюймовый экран, присутствует интеллектуальная система управления.

Электрокар может быть как переднеприводным, так и полноприводным. Самая мощная версия автомобиля развивает 597 лошадиных сил и может проехать до 605 километров на одном заряде. Гибридная версия мощностью 314 лошадиных сил оснащена 1,5-литровым двигателем.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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