Новые брызговики разработаны для машин Формулы-1

Во время гонок в дождливую погоду гонщики сталкиваются с проблемами - мокрая трасса делает сцепление с дорогой хуже, а видимость ухудшается. Для успешного финиша в таких условиях гонщику необходимо иметь огромный опыт и высокое водительское мастерство. Сегодня FIA пристально занялась вопросами безопасности и представила новое поколение брызговиков.

На домашней трассе Ferrari в Фиорано уже удалось увидеть новые брызговики в действии. Они, по заявлению «Клаксона», могут значительно уменьшить опасность во время гонок в дождливую погоду.

Scuderia Ferrari получила специальное разрешение от FIA на тестирование двух новых прототипов брызговиков. Первый вариант полностью закрывает боковые стороны, второй же оставляет их частично открытыми.

Испытания проводились двумя гонщиками - Артуром Леклерком (младший брат Чарльза) и супер-пилотом Ferrari Оливером Бирманом. Целью тестирования было определить, насколько эффективно новые защитные устройства снижают разбрызгивание на следующие за машинами транспортные средства.

Фото: Carsweek.ru

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