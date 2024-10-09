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Дилеры в России предлагают китайские кроссоверы по ценам ниже официальных.

Кроссовер Chery Tiggo 4, чаще всего отмечаемый российскими автолюбителями как один из самых доступных внедорожников с логотипом данной марки, в версии Action с механической коробкой передач доступен за 1,9 миллиона рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.10.2024, 13:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Кроссовер Chery Tiggo 4, чаще всего отмечаемый российскими автолюбителями как один из самых доступных внедорожников с логотипом данной марки, в версии Action с механической коробкой передач доступен за 1,9 миллиона рублей. Стоимость на 230 тысяч превышает официальную цену от производителя.

Если же предпочтение отдается модели с вариатором, то дилер готов сделать скидку, но лишь при условии оплаты наличными.

Бывший Geely Coolray, переименованный в Belgee X50, в базовой комплектации Active стоит 2,3 миллиона. Ранее цена до увеличения в октябре составляла минимум 2 305 990 рублей.

В Москве также доступен к приобретению новый Omoda C5, который в текущем месяце подорожал на 30-50 тысяч. Рекомендованная розничная цена базовой версии установлена на отметке в 2 279 900 рублей, однако один из автосалонов столицы готов предложить данный кроссовер по цене 2 229 900 рублей.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Недавно стало известно, что на российском рынке стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Celesta по цене 2,25 миллиона рублей.

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