В России начали продавать Geely Icon 2024 с гарантией на 2 года

В 2023 году в Россию начали активно поставлять кроссоверы Geely Icon, которые ранее не входили в официальный модельный ряд бренда. В то время стоимость этих автомобилей находилась в диапазоне от 2,55 до 2,72 миллиона рублей.

Осенью 2024 года на рынке появились новые предложения: по меньшей мере три автомобиля Geely Icon с минимальным пробегом (10-11 километров) выставлены на продажу продавцом из Химок. Стоимость одного такого кроссовера составляет 2,54 миллиона рублей, в которую уже включён коммерческий утилизационный сбор. Кроме того, на автомобили распространяется двухлетняя гарантия, как уточняет редакция CarsWeek.ru.

Автомобили различаются по цвету кузова: покупателям доступны белый, серый и голубой варианты. Все представленные экземпляры оснащены одинаковой силовой установкой — бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 177 лошадиных сил, работающим в паре с автоматической коробкой передач и передним приводом.



Фото: Carsweek.ru

В комплектацию Geely Icon входит широкий набор опций: наружные зеркала с электроприводом и подогревом, датчики дождя, света и температуры воздуха, аудиосистема с шестью динамиками, мультируль, круиз- и климат-контроль, задние парктроники, камеры кругового обзора, подогрев передних сидений, декоративная подсветка салона, цифровая приборная панель, а также 19-дюймовые алюминиевые диски.

В отделке салона использованы качественные материалы, и по эргономике у покупателей нареканий не возникает. Однако владельцы Geely Icon в России отмечают неудобство из-за ограниченного объёма багажника и его высокой погрузочной высоты, что может создать сложности при размещении крупногабаритных или тяжёлых вещей.

Кроме того, продавец из Благовещенска предлагает доставку Geely Icon 2024 года выпуска из Китая под заказ, в версии 1.5TD DCT Protagonist. Цена такого автомобиля составляет примерно 2,6 миллиона рублей, при этом стоимость зависит от текущего курса валют.



Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что в соседней Белоруссии седан Geely Preface продаётся на полмиллиона рублей дешевле, чем в России. Причины такого ценового различия также были озвучены.

Фото: Drom