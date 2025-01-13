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Дешевые городские седаны Chevrolet поступили к дилерам в России

Новый Chevrolet Onix 2023 года в России: цены, двигатели, комплектации. Экономичные седаны с 1,2-литровыми моторами и выгодой до 100 000 рублей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.01.2025, 14:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Новое поколение седана Chevrolet Onix собирают на заводах в Бразилии, Мексике, Китае и теперь в Узбекистане с 2022 года. Российские покупатели могут приобрести автомобили 2023 года выпуска с 1,2-литровыми 90-сильными двигателями, как сообщает портал "Тарантас ньюс". Эти модели оснащены 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также доступны варианты с 132-сильным турбомотором и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Все версии автомобиля имеют передний привод.

Самая доступная версия седана с базовым двигателем предлагается по цене в 1,99 миллиона рублей. Однако, можно сэкономить, воспользовавшись кредитом и сдав старый автомобиль по программе трейд-ин, в этом случае цена снизится до 1,89 миллиона рублей.

В то же время, Chevrolet Onix с топовым двигателем доступен за 2 099 000 рублей. При наличии максимальной скидки, стоимость автомобиля снижается до 1 999 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

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