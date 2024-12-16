Дилеры в России снова предложили покупателям надежный и проверенный кроссовер Toyota

Дилер из Благовещенска предлагает самый доступный вариант нового кроссовера Toyota RAV4, который обещает привезти «под ключ». Автомобиль 2024 года выпуска представлен в версии Platinum. В салоне используется кожа, установлена виртуальная приборка, мультруль с кожаной оплёткой, мультимедиа с тачскрином, 2-зонный климат-контроль, бесключевой доступ, литые диски на 18 дюймов и другие опции. Автомобиль комплектуется 171-сильным бензиновым двигателем на два литра в паре с вариатором и передним приводом.

В то же время дилер из Владивостока предлагает заказать кроссовер с аналогичным двигателем в базовой комплектации Urban Edition по цене от 3,3 миллиона рублей. Это самое доступное предложение. Цены на полноприводный RAV4 из имеющегося наличия возрастают до 4,05 миллиона рублей.

У продавцов из Новосибирска, Архангельска и Челябинска цена на эту модель увеличивается до 4 700 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Согласно информации, смена поколения кроссовера Toyota RAV4 сопровождается более агрессивным дизайном.