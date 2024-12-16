Дилеры в России снова предложили покупателям надежный и проверенный кроссовер Toyota

Дилер из Благовещенска предлагает самый доступный вариант нового кроссовера Toyota RAV4, который обещает привезти «под ключ». Автомобиль 2024 года выпуска представлен в версии Platinum. В салоне используется кожа, установлена виртуальная приборка, мультруль с кожаной оплёткой, мультимедиа с тачскрином, 2-зонный климат-контроль, бесключевой доступ, литые диски на 18 дюймов и другие опции. Автомобиль комплектуется 171-сильным бензиновым двигателем на два литра в паре с вариатором и передним приводом.
В то же время дилер из Владивостока предлагает заказать кроссовер с аналогичным двигателем в базовой комплектации Urban Edition по цене от 3,3 миллиона рублей. Это самое доступное предложение. Цены на полноприводный RAV4 из имеющегося наличия возрастают до 4,05 миллиона рублей.
Согласно информации, смена поколения кроссовера Toyota RAV4 сопровождается более агрессивным дизайном.