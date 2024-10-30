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Продажи автомобилей в России снизились, говорят дилеры

Столичные дилеры, согласившиеся дать комментарии Autonews, подтвердили, что продажи автомобилей в октябре снизились. Это обусловлено, в частности, высокими ставками по автокредитам, вызванными ростом ключевой ставки Центробанка.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.10.2024, 15:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Столичные дилеры, согласившиеся дать комментарии Autonews, подтвердили, что продажи автомобилей в октябре снизились. Это обусловлено, в частности, высокими ставками по автокредитам, вызванными ростом ключевой ставки Центробанка. Ранее покупатели могли приобретать премиальные автомобили за 8-9 миллионов рублей в кредит, однако с увеличением ставок данный вариант стал невыгодным, что привело к уменьшению числа потенциальных клиентов.

Представитель еще одного крупного автосалона в Москве отметил, что спад спроса начался еще в середине сентября и продолжает нарастать. Основной причиной, по мнению экспертов, является повышение ключевой ставки. По словам собеседника, автомобили марок Haval, Chery, Geely и других часто приобретались в лизинг юридическими лицами. Однако с увеличением ставок расчеты по таким сделкам стали нецелесообразными, что смутило потенциальных покупателей, и, как следствие, продажи значительно снизились.

Тем временем российским дилерам не хватает эксклюзивных моделей автомобилей с ценами от 20 миллионов. Дефицит образовался из-за уменьшения объемов производства таких машин на немецких заводах.

Участники автомобильного рынка отмечают, что после последних изменений в законодательстве стало невыгодно импортировать более доступные премиум-модели. В середине сентября покупатели были наиболее активны, так как ожидали увеличения экологического сбора с 1 октября и новой волны роста цен на автомобили. Фактически цены возросли, что также стало причиной снижения продаж.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что продажи подержанных пикапов в России в текущем году снизились по сравнению с прошлым. Однако наблюдается рост продаж новых автомобилей из этого сегмента.

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