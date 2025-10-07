Дилер поделился мнением о будущем гран-купе Avatr 12 в России

В России готовятся к дебюту нового электрического гран-купе Avatr 12 — премьера модели запланирована на ноябрь – декабрь 2025 года. Об этом сообщил директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх в беседе с агентством «АВТОСТАТ». По его словам, автомобиль проходит финальные стадии сертификации, а также формируется ценовая политика для отечественного рынка. Ожидается, что стоимость автомобиля будет объявлена в ближайшее время и будет соответствовать как текущим рыночным условиям, так и качеству нового электрокара.

Эксперты прогнозируют, что наибольшей популярностью у российских покупателей будет пользоваться комплектация Dynamic. Эта версия обладает полным приводом и двумя электромоторами, а также максимальным набором опций и технических решений. Такой вариант, по мнению специалистов, оптимально подходит для премиального сегмента и эксплуатации в российских условиях. Окончательный перечень комплектаций AVATR 12 еще уточняется, однако уже сейчас отмечается интерес к электронным зеркалам с камерами.

Сергей Мелюх отметил, что одним из главных конкурентов Avatr 12 в Китае и России является Zeekr 001. Однако на российском рынке Zeekr 001 официально не представлен, и не имеет сервисной поддержки и гарантии. В связи с этим, среди официально поставляемых электрических гран-купе у Avatr 12 на данный момент нет прямых конкурентов. По мнению директора «Авилон Электро», в ближайшем будущем ситуация не изменится из-за характеристик и ожидаемой стоимости нового автомобиля.

Хотя в России наибольшим спросом традиционно пользуются автомобили в кузове SUV, эксперты уверены, что Avatr 12 также будет востребован у отечественных автолюбителей. Модель отличается современным дизайном, технологиями и техническими характеристиками, что позволит ей конкурировать по уровню спроса с кроссовером Avatr 11.

Сергей Мелюх подчеркнул, что с выходом новых моделей бренда, намеченным на следующий год, Avatr 12 сможет укрепить позиции марки на российском рынке. Новинка станет привлекательной альтернативой для покупателей, ценящих надежность, стильный внешний вид, передовые технологии и спортивный характер автомобиля.

На сегодняшний день пятидверное электрическое гран-купе Avatr 12 уже доступно для предзаказа у официальных дилеров. Модель предлагается в четырех комплектациях, включая спортивный пакет экстерьера, инновационные «виртуальные зеркала» на базе камер вместо традиционных боковых зеркал, а также различные варианты колесных дисков.

Габариты кузова Avatr 12 составляют: длина — 5 020 мм, ширина — 1 999 мм, а колесная база равна 3 020 мм. Автомобиль оснащается пневматической подвеской с электронно управляемыми амортизаторами. В интерьере используется минималистичный стиль и отделка из натуральных материалов.