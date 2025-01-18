Выпуск цифровых водительских удостоверений начнется в этом году, поскольку правительство планирует запуск приложения для смартфона с ID

Водители Великобритании вскоре смогут хранить и использовать свои водительские удостоверения на своих телефонах в рамках планов правительства запустить новое мобильное приложение. Приложение Gov.uk, которое должно появиться в этом году, будет безопасно хранить данные водительского удостоверения и позволит использовать их в качестве удостоверения личности для покупки товаров с ограничением по возрасту, таких как алкоголь, для голосования или для путешествий на внутренних рейсах.

Приложение позволит клиентам на кассах самообслуживания подтверждать свой возраст, исключая необходимость ждать сотрудника, и будет означать, что информацию о водительском удостоверении можно будет обновлять цифровым образом. Это позволит водителям предъявлять свои водительские удостоверения при необходимости, не нося физическую карту с собой, исключая риск потери или повреждения.

Представитель правительства заявил BBC, что: "Это правительство стремится использовать технологии, чтобы упростить жизнь людей и трансформировать государственные службы. Теперь технологии позволяют цифровым идентификаторам быть более безопасными, чем физическими, но мы подчеркиваем, что они не будут обязательными".

Говорится, что технология не достигнет уровня полноценной цифровой карты личности в Великобритании, концепция которой вызывала беспокойство среди защитников конфиденциальности в прошлом, но она будет хранить номера национального страхования и в конечном итоге сможет интегрировать другие государственные службы, включая налоги и пособия.

Информация о водительском удостоверении будет храниться в приложении таким образом, что водители смогут использовать ее в качестве удостоверения личности, не раскрывая лишнюю информацию, такую как их адрес. Также будет использоваться существующие средства безопасности на современных смартфонах, такие как отпечатки пальцев, распознавание лица и многофакторная аутентификация.

Агентство по выдаче водительских удостоверений (DVLA) ясно дало понять еще в 2016 году, что цифровые водительские удостоверения разрабатываются, и кажется, что у нас могут появиться первые из них в обращении в Великобритании до конца года. Подобные технологии уже используются в Австралии и Дании, в то время как Евросоюз требует, чтобы все члены запустили какую-либо форму цифрового идентификатора к 2026 году.