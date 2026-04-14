Дэвид Култхард о сложностях, связанных с уходом Ламбьязе

Дэвид Култхард прокомментировал возможный уход главного инженера Red Bull Джанпьеро Ламбьязе и его влияние на команду Формулы 1.
Демид Поршнев
14.04.2026, 14:22
Бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард, который на протяжении многих лет сотрудничает с Red Bull, прокомментировал ситуацию вокруг команды, возникшую после сообщения Джанпьеро Ламбьязе о намерении покинуть коллектив по завершении следующего сезона.

Култхард отметил, что ожидает, что Ламбьязе останется с Red Bull до истечения срока своего контракта. По его словам, основной вызов для команды заключается не в доступе к технической документации, которую Ламбьязе не сможет унести с собой, а в знаниях и опыте, накопленных за годы работы.

Экс-гонщик подчеркнул, что придет время, когда руководство Red Bull ограничит участие Ламбьязе в работе над текущей машиной и, особенно, в обсуждениях, касающихся разработки болидов на 2027 год и последующие сезоны. Это, по мнению Култхарда, может привести к постепенному ослаблению отношений между специалистом и командой и превратить дальнейшее сотрудничество в компромисс.

Култхард также выразил уверенность, что в McLaren рассчитывают на досрочный разрыв контракта между Ламбьязе и Red Bull, что позволило бы им пригласить специалиста раньше оговоренного срока. При этом, как считают в Red Bull, нет смысла идти на шаги, которые могут дать конкурентам дополнительное преимущество.

