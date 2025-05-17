В ближайшее время все такси в России будут отечественного производства, сообщил депутат Государственной Думы.

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Поэтому неудивительно, что россияне предпочитают, когда в такси работают надёжные и качественные иномарки. Но, как рассказал владелец таксопарка Антон Стрельцов в интервью редакции carsweek.ru, что совсем скоро они могут навсегда уйти из этой сферы. Также прокомментировал ситуацию нашей редакции депутат Государственной Думы РФ Анатолий Грешневиков.

На чём же теперь будем ездить мы?

По словам депутата, закон о локализации автомобилей такси уже принят. И это значит, что обратного пути или каких-то вариантов, скорее всего, не будет. Правда, изначально вступить в силу закон должен был уже в октябре текущего года, а теперь его вступление отложили до марта 2026 года. Правда, в Калининградской области новые правила начнут действовать только в 2028 году, а на Дальнем Востоке – и вовсе в 2030 году. По моему мнению слишком всё быстро и непродуманно развивается и в этой связи работу могут потерять около 500 000 тысяч граждан, которые сейчас трудятся в такси. Также тарифы могут вырасти до 50 процентов - подытожил депутат ГД Анатолий Грешневиков.

Иномарки, произведённые за рубежом, должны навсегда исчезнуть из такси. Допускаться до работы будут лишь машины отечественных брендов или зарубежных марок, собранные в России и имеющие высокий уровень локализации либо собранные у нас по государственным инвестиционным контрактам.

А к 2033 году остаться в такси смогут только автомобили с высокой степенью локализации. С одной стороны данный закон в нынешних условиях кажется вполне логичным и правильным. Но с другой – делают ли сейчас в России качественные и комфортабельные автомобили различных классов? Да, учитывая сборку всевозможных китайцев, машины у нас выпускаются на любой вкус. Только вот качественными назвать из них можно далеко не все. Да и с безопасностью нередко возникают проблемы.

Кроме того, на сегодняшний день говорить о высоком уровне локализации ни одной, производимой в нашей стране модели, говорить не приходится. Это не касается только автомобилей Lada - сказал Антон Стрельцов.

Вывод

Таким образом, данный закон, возможно, и неплохой. Но столь стремительное его вступление в силу явно преждевременно. Россия пока ещё не готова к производству хороших автомобилей всех классов и вряд ли сможет подготовиться в столь короткие сроки.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Фото: carsweek.ru