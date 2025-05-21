Гонщики команды Racing Bulls дебютируют в Монако в Формуле 1

В этот уик-энд оба гонщика команды Racing Bulls впервые выступят в Монако за рулём мощных болидов Формулы 1…

Айзек Хаджар: «Для меня гонка в Монако – почти как гостеприимный приют, это особенный уик-энд. Я считаю квалификацию в Монако лучшей во всем сезоне, это невероятно напряжённая сессия, которую я с нетерпением жду.

После блестящего выступления в Имоле я полон уверенности в нашей машине. Мы выжали из неё максимум, и я готов продолжить нашу борьбу в Монако, где есть возможность заработать дополнительные очки».

Лиам Лоусон: «Передо мной первая гонка в Монако за рулём Формулы 1 – долгожданный момент. Я гонял на этой трассе в молодёжных сериях, и это всегда было увлекательно, но соревнования в рамках Формулы 1 – это совсем другая история.

На этом престижном историческом этапе у тебя не будет ни малейшего маргина ошибки, а вызов очень серьёзный, но именно это делает этап в Монако таким уникальным. Понадобится время, чтобы полностью освоиться, поэтому все три тренировки играют решающую роль. Я с нетерпением ожидаю эту гонку».