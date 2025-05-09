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У Де Мео остались сожаления по поводу ухода Алонсо из Alpine

Лука де Мео с новой книгой "Сентиментальный автомобильный словарь" рассказывает о мире автомобилей, гонках и гонщиках, делясь страстью к машинам и опытом. Фернандо Алонсо стал главной темой на презентации книги.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.05.2025, 14:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Глава Renault Group, Лука де Мео, удивил публику новой книгой, которая только что поступила в продажу в Европе. Его произведение называется «Сентиментальный автомобильный словарь: Увлекательная вселенная на четырёх колёсах от A до Z».

В этой книге Лука де Мео демонстрирует свою страсть к автомобилям, делится опытом и приглашает читателей в увлекательное путешествие по миру автомобильной индустрии.

В «Автомобильном словаре» можно найти истории, анекдоты, факты, рассказы успешных предпринимателей, легендарных гонщиков и конструкторов, а также обсуждения о современной и будущей автомобильной промышленности.

На страницах, посвященным гонкам и гонщикам, особое внимание уделено Фернандо Алонсо и команде Alpine.

Лука де Мео отметил, что сожалеет о потере такого талантливого гонщика и признал, что возможно, они не оказали должного внимания Фернандо, в итоге потеряв его в составе команды.

Фото: F1news.ru

Несмотря на уход Алонсо, Лука де Мео выразил уважение к гонщику и пожелал ему успехов в новой команде Aston Martin.

В рамках презентации книги, Лука де Мео также обсудил сложности, с которыми столкнулась программа Renault в Формуле 1.

По его словам, Renault испытывало финансовые трудности, но благодаря поиску инвестиций, им удалось сохранить программу. Однако, проблемы в Формуле 1 по-прежнему актуальны, и Лука де Мео признал, что ещё не нашел оптимального решения для достижения успеха в гонках.

Источник

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