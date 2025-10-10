Даннер: «Ответственность за проблемы с тормозами несёт Ferrari»

Команда Ferrari вновь разочаровала своих поклонников на этапе в Сингапуре. На обеих машинах итальянского коллектива в ходе Гран-при возникли технические сложности с тормозной системой, что сказалось на итоговых позициях пилотов.

Льюис Хэмилтон завершил гонку на седьмой строчке, однако на его автомобиле к концу дистанции остались рабочими лишь три тормозных диска. После многочисленных нарушений границ трассы гонщик получил штраф и был перемещён на восьмое место по итогам заезда. Что касается Шарля Леклера, ему пришлось экономить тормоза почти на протяжении всей гонки, в результате чего он оказался на шестой позиции.

Кристиан Даннер, бывший пилот Формулы 1, ныне работающий экспертом и комментатором, раскритиковал Ferrari за недостаточную подготовку к сингапурской гонке.

По словам Даннера, ситуация с Хэмилтоном, которого тормозные проблемы вынудили осторожно добираться до финиша, была крайне опасной: «Когда тормозной диск повреждается, тормоза практически отсутствуют. Продолжать движение на такой машине недопустимо. Это угрожает безопасности. Обычно в подобных случаях рекомендуется прекратить участие, даже если до финиша остаётся один круг. За подобные ситуации ответственность несёт команда Ferrari, ведь оценить масштабы проблемы дистанционно невозможно», – отметил эксперт.

Аналогичные трудности испытал и Леклер: чтобы уменьшить нагрузку на тормоза, ему приходилось заранее сбрасывать скорость в поворотах. Благодаря этому его автомобиль SF-25 преодолел всю дистанцию до конца гонки.

Даннер подчеркнул, что возникновение подобных сложностей в Сингапуре спустя годы с момента проведения первых гонок на этом автодроме неприемлемо: «Если до сих пор, несмотря на опыт с 2008 года, команда сталкивается с подобными проблемами, значит, либо были допущены конструкторские просчёты в системе охлаждения, либо выбранные настройки оказались неверными. Автомобили не были должным образом готовы к уик-энду в Сингапуре».

Эксперт также выразил сомнение в перспективах прогресса Ferrari до завершения текущего сезона. Даннер ссылается на слова Леклера, который после финиша признал невозможность бороться за подиум в этом году. «Это вызывает сожаление, ведь такая команда, как Ferrari, должна системно претендовать на места среди лучших», – добавил телекомментатор.