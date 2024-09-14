Даниэль Риккардо считает, что мог проехать круг быстрее

Пилот Юки Цунода продемонстрировал двенадцатое время в квалификации Гран При Азербайджана. После окончания сессии представитель гонщика команды RB подчеркнул, что новое днище автомобиля показало себя хорошо на уличной трассе.

В свою очередь, Даниэль Риккардо, показавший шестнадцатый результат, не смог выйти во второй отборочный этап. После завершения сессии он отметил, что без своей ошибки смог бы улучшить свой круг.

Юки Цунода (12-й): «Обидно выбыть из борьбы во второй сессии. Наш результат немного разочаровал. Мы столкнулись с недостаточной скоростью на машине, и пилотировать её достаточно сложно, но я приложил максимум усилий.

По всей видимости, износ шин выше, чем в предыдущие годы на этой трассе, поэтому контроль за состоянием резины будет очень важным фактором на гонке.

Новое днище определенно подходит для этой трассы лучше, чем Монца – поведение машины значительно отличается. Наша команда тщательно проанализировала данные. Возможно, на других трассах ситуация изменится, но будущие гонки будут похожи на эту в Баку, поэтому я оптимистичен. Мы продолжим работать над увеличением скорости, но сейчас важно сохранять спокойствие. Посмотрим, что удастся сделать завтра».

Даниэль Риккардо (16-й): «Сегодняшняя квалификация была очень напряженной. Я слишком сильно зашел в четвертый поворот, что повлияло на мою производительность. У меня была возможность показать лучшее время. В целом мой круг был не так плох, поэтому меня удивило неудачное выступление в первом этапе».

«Все гонщики были очень близко друг к другу, что необычно для такой длинной уличной трассы. Очень обидно не пройти в следующий этап, особенно учитывая минимальные различия во времени. Тем не менее, на трассе в Баку есть возможности для обгона. На гонке Формулы 2 мы видели успешные обгонные маневры, что вдохновляет. Буду стараться исправить положение на гонке, где многое может произойти».