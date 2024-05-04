Даниэль Риккардо: «Мы дали молча отпор критикам»

После субботнего спринта в Майами гонщики команды Visa RB продемонстрировали отличную работу, заработав очки и укрепив позицию команды на 6-м месте в общем зачёте Кубка конструкторов. Особенно выделяется выступление Даниэля Риккардо, который финишировал на 4-й позиции, подтвердив свою способность преодолевать трудности на трассе.

«Любой высокий результат – всегда желанное достижение, и меня переполняют мощные радостные эмоции, - отметил Даниэль Риккардо. - Приятно, что мы хорошо выступили в пятницу, но ещё приятнее, что после этого мы так здорово провели спринт. Настроение отличное – в том числе и потому, что мы заставили критиков замолчать».

Гонщик также подчеркнул, что ему довелось по-настоящему попотеть на трассе, стараясь удержать позицию от настойчивого преследования со стороны других гонщиков. Однако благодаря уверенности в себе и отличной работе команды, он смог успешно завершить гонку, несмотря на некоторые сложности.

Юки Цунода, занявший 8-е место, поделился своими впечатлениями от гонки: «Гонка оставила очень неоднозначное впечатление, хотя я и заработал одно очко. Хотя мне кажется, что на последнем круге я мог был защищаться намного лучше, поэтому не вполне доволен собой. Впрочем, я рад за Даниэля, он вполне заслужил этот результат, потому что отлично провёл вчерашнюю квалификацию, но я тоже хотя бы что-то сделал для команды».