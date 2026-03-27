Dacia рассчитывает увеличить продажи автомобилей в Великобритании на 30%, считая, что «время для её доступных моделей настало»

Компания Dacia готовится к масштабному расширению присутствия на рынке Великобритании, возглавляемому новым кроссовером Striker — седьмой по счёту моделью в линейке бренда. Руководить этим процессом будет недавно назначенный глава Dacia в Великобритании Лина Рибейро.

Несмотря на то, что Dacia остаётся одной из самых малоизвестных марок на британском рынке, в 2023 году здесь было зарегистрировано лишь 30 000 автомобилей этой марки. При этом, учитывая актуальные экономические вызовы, покупатели всё чаще обращают внимание на привлекательность ценовой политики компании.

Лина Рибейро, имеющая двадцатилетний опыт работы в Renault Group, намерена изменить ситуацию с падением объёмов продаж, зафиксированным в прошлом году. В числе ключевых шагов выделяются запуск Striker, обновление Sandero и появление четырёх новых электромобилей.

В интервью Auto Express, ставшем её первым с момента назначения, Лина Рибейро подробно рассказала о стратегии развития. Основное внимание будет уделяться увеличению узнаваемости бренда Dacia в Великобритании, сохранению лояльности среди существующих клиентов — на данный момент этот показатель достигает 70 процентов, — а также расширению продаж электромобилей. Последнее позволит компании активнее реализовывать гибридные и крупные автомобили, не выходя за рамки требований по выбросам.

«Подготовка к запуску нового Striker — один из ключевых приоритетов для меня и моей команды в этом году», — отметила Лина Рибейро. Новый универсал-кроссовер длиной 4,62 метра с правым рулём появится на британском рынке в начале 2027 года. При этом глава подразделения намекнула, что все версии для Великобритании будут оснащаться гибридными силовыми установками.

Вероятнее всего, речь идёт о 153-сильной гибридной установке 155, которая позволяет автомобилю длительное время двигаться на электротяге в городских условиях. Такой шаг уже был предпринят на другой крупной модели Dacia — внедорожнике Bigster, где гибридные версии составляют 80 процентов продаж в Великобритании.

Ожидается, что будущий Striker, предложенный как бюджетная альтернатива Audi Allroad, останется верен философии Dacia — только самое необходимое, без массажных кресел с электроприводом и кожаной отделки салона. В то же время, по словам Лины Рибейро, c появлением Striker и Bigster модельный ряд бренда становится более привлекательным для покупателей.